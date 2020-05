La Fifa posticipa anche i Mondiali femminili under 17 e under 20

Il Coronavirus ha costretto l’intero mondo sportivo a modificare i propri programmi. Anche il calcio ovviamente ha dovuto chinare la testa. Ecco quindi che dopo gli Europei e la Coppa America dell’estate 2020, sono state rinviate anche le Olimpiadi di Tokyo. Ma non solo.

La Fifa ha infatti appena posticipato anche i Mondiali di Futsal, che si sarebbero dovuti giocare in Lituania quest’autunno: la competizione andrà in scena dal 12 settembre al 3 ottobre 2021. E non è tutto. Sono stati rinviati anche i Mondiali femminili under 17 (India) e under 20 (Panama/Costa Rica): i primi si terranno dal 17 febbraio al 7 marzo 2021, mentre i secondi dal 20 gennaio al 6 febbraio 2021.

Fonte: “Tuttomercatoweb”