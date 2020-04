La Fifa del futuro: nuove regole per fuorigioco, Var e proteste

L’emergenza sanitaria ha bisogno del lavoro di tutti, ma la Fifa non può “fermarsi” e pensa costantemente a come portare avanti il movimento calcistico mondiale. Questo sport si sta evolvendo con grande velocità e costanza, e le regole devono stare al passo coi tempi: il massimo organismo pensa infatti già al futuro. Nelle prossime settimane ci sarà un meeting, in cui la Fifa dovrebbe prendere alcune importanti decisioni.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’ente starebbe studiando una modifica alle regole del fuorigioco: l’idea sarebbe quella di rendere più facile la vita alla squadra che attacca, introducendo ad esempio il concetto di “luce” e considerando solo alcune parti del corpo per valutare un potenziale fuorigioco. Ma non solo. Si prospettano novità anche per quanto riguarda il Var – che potrebbe adottare una versione più “light”, cioè con meno telecamere e addetti – e le proteste nei confronti degli arbitri, che prevederebbero sanzioni più severe.

Fonte: “Tuttomercatoweb”