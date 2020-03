La Fifa al lavoro per prolungare i contratti dei giocatori

L’emergenza è forte, ma la Fifa non smette di pensare a quando poter tornare a giocare. Insieme all’Uefa, si cerca di capire come riattivare l’intero movimento calcistico. Come riporta il “Corriere dello Sport”, non smette di lavorare la Fifa, che sarebbe disposta a far giocare le squadre anche in piena estate, di sera e con il caldo.

Per farlo, però, serve prolungare i contratti. Ecco quindi che la Fifa sta lavorando per definire i nulla osta per allungare i contratti di tutti quei calciatori in scadenza: se si dovesse riprendere, infatti, si andrà ben oltre il 30 giugno 2020.

Fonte: “Tuttomercatoweb”