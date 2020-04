La Federcalcio ferma tutti i campionati giovanili, rischia anche la Primavera

Saranno definitivamente i campionati giovanili, manca solo l’ufficialità. Gli organi federali hanno deciso di sospendere definitivamente i campionati giovanili. La decisione però al momento non avrà delle ripercussioni sui campionati di Primavera 1 e Primavera 2. Le due competizioni infatti dipendono dalle Leghe di A, di B e Lega Pro.

Per i due massimi campionati giovanili infatti ballano i soldi dei diritti tv. Anche in questo caso, come per il campionato di Serie A, ci sono punti di vista molto diversi a riguardo. Nel campionato Primavera 1 si assegna anche la posizione per la prossima UEFA Youth League, oltre alle retrocessioni e alle promozioni che al momento tengono fermo il campionato giovanile. I due campionati restano al momento solo in bilico.

Rischia maggiormente invece il movimento femminile, che potrebbe rientrare nel blocco a cui verrà imposto lo stop delle attività. Al momento però questa resta un’ipotesi. Si tiene infatti a mente che nella Serie A Femminile ci sono ancora tre giornate di campionato da disputare.