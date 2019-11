La domenica del Bologna

Come è trascorso per il Bologna il day after la sconfitta con l’Inter? Il presidente Joey Saputo è riuscito a visitare la mostra sui 110 anni del club presso Villa delle Rose, precedentemente infatti il canadese non riuscì a presenziare all’inaugurazione a causa di un’influenza.

La squadra invece in mattinata è tornata ad allenarsi in vista della partita contro il Sassuolo, l’ultima prima della sosta. Differenziato per Dijks e Destro, mentre solo terapie per Tomiyasu. La speranza è quella di recuperare l’olandese per la trasferta al Mapei Stadium. Il riporta il Resto del Carlino.