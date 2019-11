La domanda del Cor Bo – Giocando bene si prende gol?

La mentalità coraggiosa e offensiva del Bologna porta la squadra a prendere più gol?

Questa è la domanda che si pone oggi il Corriere di Bologna nella sua pagina sportiva, sottolineando però che non esista nel Bologna di Mihajlovic una stretta correlazione tra le due cose. ‘La teoria: chi attacca poi subisce di più. Ma non è vero – scrive il Cor Bo – L’ultimo Bologna di Mihajlovic era brillante e sapeva difendere’. In taglio basso le parole di Fabio Bazzani: “La squadra paga certi lussi, ma davanti deve segnare. La difesa commette errori, e Denswil non si è ancora ambientato’.