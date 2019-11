La difesa del Bologna fa acqua: prende gol da 6 partite consecutive

Il Bologna ha ormai acquisito al 100% la mentalità del suo allenatore: Mihajlovic vuole una squadra propositiva e votata all’attacco, con tutti i rischi del caso. I rossoblu conoscono le conseguenze, e spesso durante i secondi tempi entrambe le squadre sono spaccate in due. Il 4-2-3-1 molto offensivo voluto dal tecnico serbo lascia spesso, con coraggio, i difensori in uno contro uno: il Bologna sembra faticare nella gestione dei momenti della partita e la retroguardia ne soffre. Danilo garantisce leadership ed esperienza, ma i felsinei soffrono ugualmente.

Guardando i numeri, il Bologna incassa gol da 6 partite consecutive: in queste ultime 6 gare la squadra di Mihajlovic ha subito 11 gol, e cioè quasi 2 reti a partita. Skorupski ci ha certamente messo del suo – vedasi ad esempio i gol di Immobile e Ronaldo – ma la linea difensiva fa davvero acqua da tutte le parti. 17 gol subiti in 11 gare non sono pochi, specie nel campionato italiano, dove storicamente a vincere è proprio la miglior difesa. Venerdì sera il Bologna farà visita al Sassuolo, e prima di portare tutti all’attacco probabilmente dovrà trovare l’equilibrio giusto.