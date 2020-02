Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati dal Giudice sportivo tutti gli squalificati per la prossima giornata.

Per quanto riguarda il Bologna, non vi è nessuna sorpresa, Andrea Poli salterà la trasferta di Roma per somma di ammonizioni. Il giocatore paga l’ammonizione rimediata nella gara interna vinta contro il Brescia.

I giallorossi invece dovranno fare a meno di Lorenzo Pellegrini, espulso nella trasferta giocata a Reggio Emilia.