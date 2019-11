La classifica non sorride al Bologna

Il Bologna ha pareggiato ieri all’ora di pranzo contro il Parma, portando a casa appena un punto. Prestazione discreta dei rossoblu, che quantomeno muovono la classifica e non infilano la quarta sconfitta consecutiva. 0 punti nelle ultime 3 gare per il Bologna prima di ieri, poi il pareggio contro i ducali. La squadra di Mihajlovic dà segni di vita, ma la classifica di certo non sorride. Il Bologna occupa infatti al momento la 15^ posizione, e conta 13 punti in altrettante gare.

I rossoblu stanno sicuramente rendendo al di sotto delle aspettative: la squadra in estate è stata rinforzata, ma al momento Mihajlovic si trova ancora a lottare nella parte destra della classifica. I felsinei sono infatti a pari merito con il Sassuolo, che però ha una partita in meno. In ritardo di appena una lunghezza c’è la Sampdoria, che sta risalendo la china con Ranieri. La zona retrocessione è distante solo 4 punti, ma le ultime 3 formazioni hanno tutte una gara da recuperare. Il Bologna – sebbene sia superiore alle squadre al momento presenti nelle zone più calde – non può dormire sogni tranquilli. Se poi si aggiunge che domenica prossima la squadra sarà di scena a Napoli, allora è normale essere un minimo preoccupati.