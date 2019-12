La classifica del Bologna a confronto con quella della stagione 2018/19

Il Bologna di Mihajlovic non c’entra niente con quello di Inzaghi, questo è ovvio. Le prestazioni dei giocatori sono cambiate radicalmente dall’arrivo del tecnico serbo nel gennaio del 2019, che dalla sua parte ha anche tutti i numeri. Oggi, dopo 17 partite, i rossoblu sono al 9^ posto in classifica con 22 punti, in ritardo di appena 3 lunghezze dal 7^ posto.

Tutt’altra cosa invece era a questo punto la squadra di Inzaghi nella scorsa stagione. Alla 17^ giornata del 2018/19, infatti, i rossoblu avevano appena 13 punti, ed occupavano la terzultima posizione in classifica. Pippo aveva fatto malissimo alla guida del club emiliano, trascinandolo in piena zona retrocessione e in ritardo rispetto a formazioni più che modeste come Genoa, Empoli, Spal e Udinese. Il Bologna 2019/20 quindi ha 9 punti in più dello scorso anno, e le cose non possono che migliorare ancora.