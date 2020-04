La Bundesliga ha deciso, presto le date della ripresa

Karl Hainz Rummenige, CEO del Bayern Monaco, lo ha annunciato nelle scorse ore: “La Bundesliga ricomincerà”.

Decisione unanime da parte di tutti i club tedeschi che vogliono concludere il campionato. Non importa se dopo il 30 giugno, la decisione che presto sarà ufficiale pare irrevocabile.

Germania che quindi non segue il modello belga, dove invece il campionato va verso la conclusione anticipata.

“La UEFA ha criticato il campionato belga, a mio avviso in modo giustificato, per aver dichiarato la stagione sospesa. In Germania siamo tutti d’accordo, vogliamo ripartire”. Ha aggiunto Rumenigge.

Fonte: Tuttomercatoweb