Kyriakopoulos: “Io duttile e disponibile per Thiago Motta, qui un grande gruppo”

Intervistato ai microfoni di Bfc Week, Georgios Kyriakopoulos si presenta ai nuovi tifosi rossoblù ricordando la sua parentesi al Sassuolo e i motivi che lo hanno spinto a firmare per il Bologna .

"A Sassuolo ho trascorso tre anni e mezzo bellissimi, ma adesso inizia una nuova avventura qui a Bologna e non vedo l'ora di iniziare a giocare davanti ai tifosi. Ho firmato con il Bologna per la sua storia, per la qualità della squadra, ho visto tante partite quest'anno. Il mister fa un bel lavoro e le mie ambizioni vanno di pari passo con la squadra, possiamo arrivare lontano".