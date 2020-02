Krejci: “Faremo di tutto per arrivare in Europa”

Serata di festa ieri sera per Ladislav Krejci, Nico Dominguez e Diego Perez alla cena organizzata dal Bologna club di Medicina. All’incontro erano presenti anche le telecamere di E’Tv che hanno raccolto le impressioni del laterale della Repubblica Ceca.

“La classifica adesso è bellissima – ha ammesso Krejci intervistato da Alessio De Giuseppe – Ma sappiamo che ci sono ancora tante partite e tanto lavoro da fare. Io posso dire che faremo di tutto per andare in Europa League. Il mio infortunio? Mi ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di tornare, ma spero preso di poter tornare in campo”.