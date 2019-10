Settantacinque minuti per Ladislav Krejci in Repubblica Ceca-Irlanda del Nord, amichevole terminata 2-3. Il laterale del Bologna, anche in nazionale, è stato impiegato nel ruolo di terzino sinistro in un 4-2-3-1 molto simile a quello rossoblù. C’è stato anche un errore di Krejci che sul primo gol di Mc Nair si è fatto anticipare a centro area.

Successo invece per Andreas Skov Olsen, per lui novanta minuti in Under 21 nel match tra Finlandia e Danimarca terminata 0-1.