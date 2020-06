Kreek (coordinatore giovanili Ajax): “Denswil? Da noi uno dei più promettenti”

Michel Kreek è il coordinatore delle giovanili dell’Ajax, una delle più floride e che ogni anno sforna fior fiore di campioni. Dai lancieri è passato anche Stefano Denwsil, che proprio Kreek ha avuto all’Ajax. Il dirigente è stato intervistato dal Corriere di Bologna:

“Il campionato italiano è difficile – ha ammesso Kreek – Le squadre ora giocano molto più aperte rispetto a quando giocavo io e per i difensori ci sono delle difficoltà in più. Lui però ha le spalle larghe per sopportare queste difficoltà e uscirne. Se le cose non vanno bene come si vorrebbe non è necessario buttare tutto a mare”.