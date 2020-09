Krause scherza con Saputo: “Lunedì non ci sarà, sarebbe giusto vincessimo noi”

Kyle Krause è entrato nel calcio italiano ed è l’ennesimo patron straniero della Serie A. Tra i suoi colleghi c’è anche Joey Saputo, altro presidente nordamericano, con cui il neo proprietario del Parma ha scambiato qualche battuta via mail dopo l’acquisto del club ducale.

Tuttomercatoweb riporta le parole di Krause pronunciate al ForzaItalianFootball.com in relazione al derby emiliano di lunedì sera: “Io e Saputo ci siamo scritti via mail e mi ha detto che lunedì non ci sarà, sarebbe giusto vincessimo noi – ha scherzato il proprietario del Parma – Ambizioni del club? Non possiamo dire cose irrealistiche, ci sono molti cambiamenti in corso e penso servano almeno cinque anni per tornare in Europa”.