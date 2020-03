Intervenuto a Sport Roads, noto canale d’informazione serbo, Alexander Kolarov ha parlato di Sinisa Mihaijlovic e del loro rapporto manifestando parole di stima e d’affetto.

Il terzino giallorosso, legato da una lunga amicizia con Sinisa, ha definito quest’ultimo come un vero e proprio idolo capace di guidarlo e motivarlo durante tutta la sua carriera. Ultimamente si parla di un forte interessamento del Bologna per lui in ottica stagione 2020/2021.

