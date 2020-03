Kolarov: “Bisogna restare a casa”

Accostato al Bologna come un possibile colpo ad effetto per la prossima finestra di mercato, Alexander Kolarov torna a parlare e lo fa lanciando un appello a tutti coloro che anche in questi giorni difficili continuano a trasgredire le regole imposte dal decreto.

Il serbo ha infatti dichiarato quanto sia fondamentale secondo lui attenersi alle disposizioni per poter uscire da una situazione attualmente critica:

“Con la Roma ci stiamo allenando da casa,fortunatamente nessuno di noi ha il virus e per adesso è meglio mantenere le distanze.

L’Italia ha inizialmente sottovalutato il problema, solo dopo il contagio in Lombardia la gente ha capito la gravità del problema. L’unica cosa da fare è rimanere in casa, solo così il virus potrà essere sconfitto”.