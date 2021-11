Kickest – Bologna, un gol ogni dieci corner

Una statistica curiosa conferma la pericolosità aerea dei rossoblù

La squadra rossoblù ha già segnato, come noto, sette gol su sviluppi da corner, migliore in Serie A, ma in generale, la squadra di Sinisa Mihajlovic segna da calcio d'angolo una volta ogni dieci battuti. Sono infatti sette gol su sessantacinque corner calciati.