Katia Serra: “Saputo ha dato certezze sugli stipendi, altri club invece…”

Il calcio riparte per la soddisfazione di tutti, in particolar modo di Katia Serra, ‘sindacalista’ dell’Assocalciatori e noto volto televisivo prima tra Sky e Rai. Del ritorno del calcio e della situazione in casa Bologna la Serra ha parlato al Carlino:

“E’ giusto ripartire in condizioni di sicurezza – ha affermato – Il calcio non è solo uno sport ma una industria che fa lavorare tante persone e muove il 2% del Pil. Certo, è difficile chiedere il distanziamento in uno sport di contatto e il rischio zero non ci sarà mai”.