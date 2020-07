Juwara: monopattino, e con lo stipendio aiuta la famiglia. Bologna pazza di lui

Le prime qualità le ha messe in mostra nel ritiro austriaco la scorsa estate, la faccia tosta di chi non ha paura ad andare a contrastare un giocatore dello Schalke 04, con annessa minaccia del teutonico a cui Juwara ha risposto a testa alta prima della difesa d’ufficio di Tanjga. Già qui si era capito il caratterino del 2001 gambiano che domenica ha spaccato in due l’Inter.

