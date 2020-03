Due attaccanti rossoblù sono stati convocati in nazionale.

Si tratta dei due Musa del Bologna, ovvero Barrow e Juwara, selezionati dal Gambia per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Gli ‘scorpioni’ giocheranno in doppio incontro il 26 marzo e il 30 marzo con il Gabon, andata in trasferta, ritorno in casa.