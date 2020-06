Juventus – Higuain punta il Bologna

A tre giorni dalla sfida con il Bologna, la Juventus sogna di recuperare Gonzalo Higuain. Il giocatore starebbe tentando di accelerare i tempi di recupero per essere arruolabile prima della sfida con i rossoblu. Con zero gol nelle due partite di Coppa Italia, l’argentino potrebbe essere la carta in più per la formazione bianconera in difficoltà.

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti il giocatore potrebbe riuscire a recuperare abbastanza da poter essere almeno convocato per andare in panchina. Difficilmente infatti l’argentino avrà i 90 minuti sulle gambe.