Juventus-Bologna: simbolo del cambio di rotta

Se c’è una cosa su cui Sinisa Mihajlovic ha sempre insistito da quando è arrivato in rossoblù è che la mentalità deve essere la stessa a prescindere da chi sia l’avversario. Coerentemente a ciò che vuole l’allenatore, il Bologna non può approcciarsi alla partita di sabato rassegnato a non fare risultato. Sotto questo punto di vista i bianconeri rappresentano un interessante piano di confronto tra il Bologna di Inzaghi e quello di Mihajlovic.

Il 10 gennaio in Coppa Italia i rossoblù furono eliminati proprio dai campioni d’Italia per 2-0 in una gara che non ha mai visto i rossoblù in partita, mentre nel successivo incontro in campionato, un mese e mezzo dopo e con Mihajlovic in panchina, il Bologna, fino al gol di Dybala, aveva ampiamente meritato e soprattutto non aveva mostrato alcuna arrendevolezza. Un cambio di mentalità e di rotta, sliding doors? Soriano e Sansone, simboli anche loro della rinascita rossoblù, debuttarono proprio contro la Juventus, mentre Mbaye, che fece una grande prova contenendo Cristiano Ronaldo, ritroverà la titolarità contro i bianconeri.