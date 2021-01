E’ Lukasz Skorupski l’MVP rossoblù della partita di domenica contro la Juventus.

Il portiere è stato votato come migliore in campo del Bologna, ottenendo l’86,96% delle preferenze tra i tifosi che hanno risposto al sondaggio #VotaIlMigliore del sito ufficiale rossoblù. Al secondo posto Takehiro Tomiyasu con il 4,35%, e in terza posizione a pari merito Jerdy Schouten, Riccardo Orsolini, Emanuel Vignato e Musa Barrow con il 2,17%.