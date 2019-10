Juventus-Bologna, è il turno di Mbaye

Tra infortuni e imprevisti, è finalmente arrivato il momento di Ibrahima Mbaye. Sabato sera il Bologna andrà a far visita alla Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Mihajlovic dovrà cambiare qualcosa, soprattutto in difesa. A sinistra dovrebbe rientrare Dijks, mentre invece a destra sarà indisponibile Tomiyasu. Il giapponese ha accusato un problema muscolare nei giorni scorsi con la sua nazionale, e dovrà rimanere fermo ai box per 3/4 settimane. Mihajlovic darà dunque spazio al terzino senegalese, al suo esordio stagionale.

Mbaye è quasi sempre stato titolare lo scorso anno con il tecnico serbo in panchina, che lo ha spesso preferito a Calabresi. In queste prime 7 gare la scelta di Mihajlovic è sempre ricaduta su Tomiyasu, ma sabato sera sarà la volta proprio del classe 1994. Mbaye è un laterale basso che garantisce copertura e attenzione difensiva: non ha grande velocità né qualità, ma – nonostante fin qui il minutaggio sia stato inesistente – può esser considerato a tutti gli effetti un potenziale titolare. Ovviamente, esordire in casa dei Campioni d’Italia e dover fronteggiare dalla sua parte un certo Cristiano Ronaldo non è il più semplice degli avvii, ma Mbaye sa di dover dimostrare qualcosa a Mihajlovic.