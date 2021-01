Anaclerio: “Juve in ripresa. Prenderei il centravanti per l’anno prossimo, ma Barrow mi piace”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, l’ex rossoblù Pepé Anaclerio ha espresso la sua opinione a pochi giorni da Juve-Bologna:

“Ieri l’ho vista purtroppo bene, quest’anno non lascia una bella impressione quando gioca, ma ieri sera l’ho vista bene. Sono stati ordinati, domenica troveremo quel tipo di Juve , non quella contro l’Inter. Sicuramente avrei preferito affrontarla prima della Supercoppa. Noi abbiamo ritrovato la vittoria contro il Verona, ce la possiamo giocare. Cuadrado ieri ha dimostrato di essere decisivo e purtroppo domenica dovrebbe esserci. Comunque vada la Juve ha molti calciatori di qualità, anche se dovesse cambiare qualche titolare rimarrebbe un divario enorme con il Bologna. Speriamo che possa andare come nel 2011, quando vincemmo a Torino con doppietta di Marco Di Vaio, ma era un altra Juve quella. Con Pirlo, novizio in panchina, ci vuole del tempo, ma il gap rimane”.