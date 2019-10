Juve-Bologna su Dazn, ma anche su Sky

Ritorna su Dazn il Bologna, ma l’anticipo di stasera sarà visibile anche sul bouquet Sky.

Come noto, da qualche settimana le due emittenti hanno raggiunto un accordo, e oltre alla classica piattaforma Dazn.it, il match di stasera dello Juventus Stadium sarà disponibile sul canale 209 di Sky. Per chi ha attivato la visione potrà sintonizzarsi senza problemi, per tutti gli altri è necessario attivare il canale 209 su Sky fai da te. Il costo è gratuito per chi è abbonato da oltre tre anni a Sky Sport e Sky Calcio.