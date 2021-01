Juve-Bologna, la moviola di Gazzetta: Sacchi non convince

A differenza del Corriere dello Sport, Gazzetta.it è decisamente più critica nei confronti della direzione di Juan Luca Sacchi. Per la rosea ci sono almeno tre episodi dubbi valutati forse non correttamente dall’arbitro di Treia.

Al 4′ minuto per Gazzetta ci sarebbero gli estremi del rigore nel contatto tra Cuadrado e Vignato ‘l’esterno colombiano anticipa il rossoblù che nello slancio lo colpisce. Il contatto c’è, ma il direttore di gara lascia correre e sembra un errore’, si legge nella moviola. Dubbi anche per il contatto in area Juve tra Chiellini e Tomiyasu ‘Chiellini colpisce al volto con il gomito sinistro in area di rigore il giapponese: Sacchi fischia fallo in attacco per la Juve, scelta che lascia perplessi’. Da valutare anche il mancato secondo giallo ad Arthur: ‘Meritava invece il secondo giallo e quindi l’espulsione Arthur: al 77’ il brasiliano, già ammonito, interviene da dietro su Palacio dopo aver perso il pallone’, chiude Gazzetta.