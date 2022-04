Juve-Bologna, dove vederla e ascoltarla

Le coordinate per seguire la partita

Bologna in campo stasera allo Stadium di Torino contro la Juventus. Appuntamento alle ore 18.30 con diretta esclusiva Dazn con telecronaca di Ricky Buscaglia , affiancato da Dario Marcolin .

In radio diretta su Radio Nettuno Bologna Uno, fm 97.000, in streaming QUI, con telecronaca di Alessandro Mossini e Pippo Cotti. Ampio post partita in collaborazione con Radio1909.