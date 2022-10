Juve-Bologna, come seguirla in tv e radio

Le coordinate per seguire la partita

Domani il Bologna sarà di scena allo Juventus Stadium per affrontare la squadra di Massimiliano Allegri.

Entrambe le squadre arrivano da un momento difficile, Bologna sconfitto in casa dall'Empoli, Juve in trasferta dal Monza, e dopo la sosta c'è stato modo per riorganizzare le idee.