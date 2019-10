Juve-Bfc, la presenza di Mihajlovic dipenderà dalla temperatura

Settimana ‘normale’ a Casteldebole. Sinisa Mihajlovic ha diretto gli ultimi allenamenti e sarà in ritiro a Torino con la squadra – il tecnico serbo è in compagnia del fidato Tanjga in viaggio verso il Piemonte – mentre sulla presenza domani sera in panchina molto dipenderà dalle temperature.

Non sarà tanto la pioggia a fare da discriminante sulla presenza o meno di Sinisa, a meno che non vengano giù piogge torrenziale, bensì il dato della colonnina di mercurio. Oggi le previsioni danno circa 15-16 gradi per domani sera – secondo 3bmeteo – quindi un freddo non eccessivo che potrebbe consentire a Sinisa di presenziare al fianco dei suoi uomini allo Stadium. Se invece le temperature dovessero scendere molto il discorso cambierebbe.