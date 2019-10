Juve-Bfc, i dubbi di formazione

Non è affatto scritta la formazione rossoblù che sabato sera affronterà la Juventus.

Tre le assenze per il Bologna, Medel, Tomiyasu e Destro. A centrocampo duello Schouten-Dzemaili per affiancare Poli, con le quotazioni dell’olandese in rialzo, sulla fascia destra toccherà a Ibrahima Mbaye sostituire il giapponese, mentre in mezzo Denswil dovrebbe rientrare al posto di Bani per far coppia con Danilo. A sinistra, invece, pronto Dijks. In avanti, stante l’assenza di Destro, il centravanti dovrebbe essere Palacio con Santander pronto a entrare a partita in corso.