Juve, arriva il deferimento per gli stipendi: processo a giugno, ma effetti sul 2024?

Nuovo procedimento in arrivo per la Juve

Terminate le indagini il 12 aprile, è partita una trattativa tra procuratore Figc e la Juventus su un eventuale patteggiamento, il club ha cercato un accordo su una sola ammenda pecuniaria, ma non c'è stato un punto d'incontro utile e così Chiné è arrivato al deferimento. Sarà dunque un mese complicato per la Juve che il 22 maggio avrà il processo plusvalenze bis, club ritenuto colpevole ma servono chiarimenti sull'entità della penalizzazione, e a metà giugno dovrebbe poi vivere il procedimento su questo secondo deferimento. E' soprattutto la questione stipendi a essere, secondo l'accusa, grave e per cui sono indagati Agnelli, Paratici e Nedved. Secondo la Procura i dirigenti avrebbero depositato in Lega accordi di riduzione di 4 mensilità in periodo Covid con 21 calciatori, ma omettendo le integrazioni che hanno permesso ai tesserati di recuperare 3 mensilità, il tutto dopo l'esercizio contabile chiuso il 30 giugno 2020 (fonte Cor Sport).