Juric: “Si poteva pareggiare, ma risultato giusto. Il Bologna è stato migliore di noi”

Il Verona perde per 1-0 in casa del Bologna e al termine della partita è intervenuto Ivan Juric in conferenza stampa. L’allenatore gialloblù riconosce la superiorità dei rossoblù e racconta il perché dell’assenza di Tameze. Ecco le sue parole:

“Risultato giusto, si poteva anche pareggiare per il dominio nel secondo tempo, ma bisogna riconoscere che il Bologna è stato superiore. Mi dispiace per il gol regalato perché lavoriamo tanto su queste cose. Il pareggio ci stava tutto perché abbiamo avuto tre occasioni importanti, ma accetto la sconfitta perché il Bologna è stato meglio di noi. Non mi rilasso, sono sempre preoccupato”.