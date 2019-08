Juric: “Miha vinca la battaglia. Noi domani senza Bessa”

Una dedica e un pensiero a Sinisa Mihajlovic da parte del collega e avversario Ivan Juric.

Il tecnico dell’Hellas Verona ha espresso la sua vicinanza all’allenatore rossoblù oggi in conferenza stampa. Per quanto riguarda la probabile formazione scaligera, out Bessa, Pazzini a mezzo servizio.

“Loro stanno vivendo una situazione emotiva particolare, non so dire se influirà nel bene o nel male sulla prestazione. Ciò che conta è che Mihajlovic esca vincitore da questa battaglia, il resto non vale”.

Sulla formazione: “Credo sarà quella vista in campo contro la Cremonese. Bessa non sarà convocato per un problema fisico, Giampaolo si è allenato, è un grande professionista, ma non è ancora in condizioni ottimali per giocare una partita intera”.