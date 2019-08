Juric: “La squadra mi è piaciuta, ragazzi straordinari”

Chiaramente soddisfatto Ivan Juric a fine partita. Il suo Verona ha strappato un pari al Bologna in inferiorità numerica per 75 minuti. Per il tecnico un po’ di rammarico per l’espulsione. Le sue parole a Dazn:

“Siamo partiti bene, poi l’episodio ha cambiato la partita. Senza l’espulsione non so come sarebbe finita. I ragazzi mi sono piaciuti, sono stati straordinari contro una squadra forte e di gamba. Per come si è messa è un punto guadagnato. Veloso? Da tre anni non faceva gol su punizione – ha scherzato – E’ arrivato con una professionalità enorme e deve continuare così”.