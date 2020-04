Julio Cruz sul virus: “Riprendere solo in sicurezza, se in Argentina fosse successo…”

Nella seconda parte di intervista al Corriere dello Sport, l’ex Julio Cruz ha espresso la sua opinione sulla ripresa del campionato e su quello che sarebbe potuto succedere in Argentina:

“Io credo che si debba riprendere solo in massima sicurezza – ha affermato – La salute deve essere messa davanti a tutto e servono gli accorgimenti necessari per non far rischiare i calciatori. Certo, il sistema può andare in crisi senza la chiusura dei campionati ma il calcio non morirà mai, invece una persona può morire in un minuto”.