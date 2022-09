Jacobelli attacca: “Esonero di Mihajlovic autogol di Saputo”

"L'esonero di Sinisa è un peccato mortale - le sue parole - Credo sia un autogol imperdonabile della proprietà. Mihajlovic è esempio di forza e coraggio e nonostante la leucemia ha detto tutto al club salvandolo ripetutamente nonostante un organico inadeguato. Anche il mercato estivo è stato insufficiente, le operazioni sono andate in attivo ma la squadra è in passivo. Non è colpa del mister".