Jack Bonora: “Vittoria inaspettata. Tre punti importanti”

“Una partita è poco per dare un giudizio, però ho visto un Bologna che ha rischiato pochissimo, dopo un primo tempo noiosissimo. Non voglio parlare del passato, ringraziamo Mihajlovic per quello che ha fatto, ma adesso c’è un futuro che si chiama Thiago Motta che troverà una squadra motivata. È arrivata una vittoria inaspettata contro una buona squadra. Tre punti fondamentali. Adesso la classifica è sicuramente migliorata”