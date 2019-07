Ivano Betti: “Se Skov Olsen non arriva? Sicuramente Sabatini e Bigon…..”

Intervenuto durante il programma condotto da Leonardo Vicari nei salotti di Radio Bologna Uno, Ivano Betti ha detto la sua a proposito della telenovela Skov Olsen:

“Il Bologna sta dietro a questo ragazzo da quasi un anno, e questo la dice lunga sul fatto che la società guidata da Joey Saputo non abbia ancora il fascino e le enormi disponibilità economiche dei grandi club come, ad esempio, il Tottenham. Pausa di riflessione? Potrebbe essere, ma secondo me dietro questo improvviso dietrofront ci potrebbe essere l’ombra di un’altra trattativa parallela che sta portando avanti il ragazzo (che è estremamente giovane) con il suo procuratore. Penso però che degli uomini esperti come Sabatini e Bigon abbiano già un piano B. Se il danese non arriverà sotto le Due Torri ce ne faremo una ragione e prenderemo qualcun altro”.