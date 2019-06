Italia under 21, adesso tocca ad Orsolini: merita di essere titolare

Grandissima prestazione dell’Italia, che in rimonta ha superato la Spagna. Esordio vincente dunque per l’under 21, che apre alla grande questi Europei casalinghi. Di Biagio ha schierato titolare Calabresi come terzino destro, ma non Riccardo Orsolini: inizialmente a lui è stato preferito Zaniolo. Verso la fine del primo tempo, però, il centrocampista della Roma è dovuto uscire per infortunio, e a subentrare è stato proprio il talento del Bologna.

Orsolini è entrato alla grande contro la Spagna, mettendo subito in luce le sue qualità: largo sull’esterno destro ha puntato l’uomo senza paura, creando qualcosa di pericoloso ogni volta che entrava in possesso del pallone. Zaniolo per fortuna sta meglio, ma l’ottima ora di gioco dell’Orso mette in difficoltà Di Biagio belle prossime scelte. Mercoledì sera contro la Polonia – sempre al Dall’Ara – potrebbe infatti essere la volta del numero 11. L’esterno rossoblu sta alla grande e lasciarlo fuori in questo momento diventa difficile per il ct: indipendentemente dal modulo, Orsolini merita una maglia da titolare.