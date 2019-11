Italia, Orsolini: “Opportunità incredibile. Mihajlovic? Non lo sento da un po’”

“Questa è un’opportunità incredibile per me e per gli altri giovani. E’ un banco di prova importante, cercherò di sfruttarlo al meglio. E’ un’occasione per farmi conoscere dal mister e dai compagni, so come funziona in nazionale. Spero che questa sia la prima di tante convocazioni. Questa esperienza mi aiuterà a crescere ancora. Mi sono presentato a tutti cantando “50 special” di Cremonini: dovevamo scegliere una canzone, all’inizio è stato imbarazzante. All’inizio ero un po’ titubante perché non conoscevo tutti, ma questo è un gruppo straordinario che ti fa subito sentire a tuo agio. L’under 21 mi ha fatto capire che aria si respira a livello internazionale. Questa squadra gioca in modo abbastanza simile al mio Bologna, quindi può essere un piccolo vantaggio per me. Europeo? Ci credo, così come i miei compagni. Ora ci sono e quindi mi affaccio a questa realtà, senza però che diventi un’ossessione”.

