Italia-Germania Legends, c’è anche l’ex Bologna Zaccardo

Non solo la sfida tra le Leggende di Bologna e Real Madrid, ma anche quella tra Italia e Germania, un vero e proprio remake della semifinale mondiale del 2006. Il match amichevole è in programma lunedì 7 ottobre a Furth, e i nomi illustri sono davvero tanti da entrambe le parti. Tra gli azzurri, si segnala la presenza dei Campioni del Mondo Amelia, Peruzzi, Cannavaro, Grosso, Zambrotta, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Totti e Toni. Fra loro c’è anche l’ex giocatore del Bologna Cristian Zaccardo, anch’egli premiato il 9 luglio 2006 a Berlino.

Originario di Formigine (MO), il classe 1981 è arrivato a Bologna ancora ragazzino. Dopo un paio di stagioni a fine anni 90′, è passato in prestito allo Spezia, per poi tornare in Emilia nell’estate del 2001. Zaccardo è quindi rimasto altre 3 stagioni in rossoblu, totalizzando – fra Serie A, Coppa Italia e Intertoto – 91 presenze e 3 gol. Nel 2004 si è poi trasferito a Palermo, dove si è affermato a livello nazionale ed è poi divenuto Campione del Mondo. In ogni caso, grazie a lui, ci sarà un piccolissimo pezzetto di BFC anche negli “Azzurri Legends”.

I convocati dell’Italia Legends

Portieri: Marco Amelia, Angelo Peruzzi

Difensori: Federico Balzaretti, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Christian Panucci, Moreno Torricelli, Pietro Vierchowod, Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta

Centrocampisti: Massimo Ambrosini, Bruno Conti, Angelo Di Livio, Stefano Fiore, Gennaro Gattuso, Giuliano Giannichedda, Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi

Attaccanti: Fabrizio Ravanelli, Totò Schillaci, Francesco Totti, Luca Toni.