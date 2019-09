Italia, dopo la qualificazione spazio ai nuovi

Il ct azzurro Roberto Mancini ha fretta di chiudere il discorso qualificazione a Euro 2020. Il tecnico della Nazionale vorrebbe infatti riuscire a trovare il tempo di provare i giovani promettenti che più si stanno mettendo in mostra in questo momento. Secondo il Corriere della Sera, in cima alla lista dell’allenatore marchigiano ci sarebbe anche Riccardo Orsolini. Questo a testimonianza del fatto che le sue ultime prestazioni non sono passate inosservate anche ai piani alti del calcio italiano. Altri giocatori nella lista di Mancini sono Andrea Pinamonti del Genoa e Gaetano Castrovilli della Fiorentina.