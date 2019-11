Come confermato durante l’intervallo dal CT Roberto Mancini, il giocatore rossoblù Riccardo Orsolini esordirà in maglia azzurra al Renzo Barbera di Palermo, con l’Italia in vantaggio per 4 a 0, nel secondo tempo.

Grande soddisfazione dunque per il fantasista del Bologna che si è procurato un rigore (trasformato da Jorginho) e di testa ha insaccato l’8 a 0. Inoltre sempre Orsolini ha servito l’assist del 9 a 1 azzurro, per Federico Chiesa.