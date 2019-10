Italia agli Europei: adesso Orsolini ci spera

Questa sosta per le nazionali è una delle più felici per l’Italia negli ultimi anni: con 3 giornate d’anticipo, infatti, grazie alla netta vittoria casalinga sulla Grecia, gli azzurri si qualificano agli Europei del 2020. Adesso dunque Mancini può utilizzare gli ultimi match per fare alcune prove e testare nuovi giocatori. Sebbene il ct abbia ammesso che il gruppo dei 23 sia ormai ultimato, ci sono ancora alcuni posti da riempire. Come riporta il “Corriere dello Sport”, sono diversi i giovani che sperano in una chiamata in extremis, tra cui anche Riccardo Orsolini.

Il numero 7 del Bologna non è mai stato convocato in nazionale maggiore, ma spera che la prossima sosta di Serie A – in programma a metà novembre – sia proprio quella buona. Sugli esterni la concorrenza è molto elevata, visto che il classe 1997 dovrebbe giocarsela coi vari Insigne, Chiesa, Bernardeschi, Zaniolo ed El Shaarawy, ma il ragazzo rossoblu ci proverà comunque. La sensazione è che se non dovesse riuscire a convincere Mancini nel prossimo mese, allora diventerebbe praticamente impossibile per lui sperare di far parte dei 23 impegnati il prossimo giugno.