Italia, a forte rischio le amichevoli con Germania e Inghilterra

E’ il caos più totale in Italia. Il nostro calcio è in grossa difficoltà, sia a livello nazionale che internazionale. Il campionato di Serie A è stato ufficialmente sospeso ieri sera fino a venerdì 3 aprile. Tutte le squadre italiane sono quindi ferme, fatta eccezione per quelle impegnate nelle coppe europee che possono scendere in campo con una deroga. Grandi incertezze anche per quanto riguarda la Nazionale di Roberto Mancini.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, infatti, sarebbero a serissimo rischio anche le amichevoli dell’Italia. In preparazione ad Euro 2020 – le cui date ora sono in discussione – gli azzurri dovrebbero infatti affrontare prima l’Inghilterra – il 27 marzo a Wembley – e poi la Germania – il 31 marzo a Norimberga. Molto preoccupato dunque anche il nostro ct. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare a breve.