ISS-FIGC: è scontro totale

Intervenuto nella giornata di ieri, Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’ISS, ha dichiarato come secondo lui attualmente non vi siano le condizioni per riprendere il regolare svolgimento del campionato di calcio. Ha inoltre aggiunto che se dipendesse dal suo parere, il campionato non ripartirebbe, passando la palla alla politica.

Non ha di certo gradito la FIGC, che rimane coerente con la propria volontà. Gravina non ha infatti perso l’occasione per ribadire che il campionato ricomincerà, non ponendosi limiti o scadenze riguardo una sua possibile ripresa.

Fonte: Corriere dello Sport