Inzaghi: “Noi bravi, ma piedi per terra, su Lapadula…”

L’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha commentato così la vittoria della sua squadra contro il Bologna:

“Avevamo giocato 3 giorni fa e per questo motivo si poteva patire un calo fisico. Il Bologna è davvero un’ottima squadra, con giocatori forti. L’anno scorso sono quasi andati in Europa e quest’anno ci puntano, obiettivi molto lontani dai nostri. Per vincere serviva una gran partita. Ora piedi per terra, nessuno si aspettava 6 punti in questo inizio di campionato, quindi bene”.